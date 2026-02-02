Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs Musée Marzelles Marmande

Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs

Dans le cadre de l’exposition rosemarguerite de l’artiste contemporaine Ghislaine Portalis, le musée vous invite à jouer les stylistes à l’aide de jeux d’ombres et de lumière, de papier froissé et de matériaux de récupération.

Gratuit.

Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs

Family activities at Musée Marzelles: Dream up your clothes in color

