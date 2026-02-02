Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs Musée Marzelles Marmande
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
2026-02-18
2026-02-18
2026-02-18
Dans le cadre de l'exposition rosemarguerite de l'artiste contemporaine Ghislaine Portalis, le musée vous invite à jouer les stylistes à l'aide de jeux d'ombres et de lumière, de papier froissé et de matériaux de récupération.
Gratuit.
Enfants à partir de 4 ans accompagnés d'un adulte .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 06 musee@mairie-marmande.fr
English : Animation Famille au Musée Marzelles Rêve tes vêtements en couleurs
Family activities at Musée Marzelles: Dream up your clothes in color
