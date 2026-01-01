ANIMATION FAMILLE Biodanza® + créativité Salle halte de loisirs Saint-Georges-des-Coteaux

ANIMATION FAMILLE Biodanza® + créativité

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-11 14:30:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Atelier de mouvements dansés, en famille/intergénérationnel (parents, enfants, grands parents…), à partir de 4 ans , suivi d’un atelier créatif. Thème En route pour 2026.

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

English :

Family/intergenerational dance movement workshop (parents, children, grandparents…), from age 4, followed by a creative workshop. Theme: En route to 2026.

