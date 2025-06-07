ANIMATION FAMILLE – Chabris, 7 juin 2025 15:30, Chabris.
Indre
ANIMATION FAMILLE Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-07 15:30:00
fin : 2025-06-07 17:15:00
Date(s) :
2025-06-07
Animation famille à la piscine Aqua’Bazelle de ChabrisFamilles
ANIMATION FAMILLE
Partagez un moment de complicité et de fun en famille le samedi 7 juin de 15h30 à 17h15 à la piscine Aqua’Bazelle !
1h45 d’activités avec au programme
✅ JEUX SPORTIFS
✅ JEUX LUDIQUES
✅ PARCOURS AQUATIQUES
⚠️ Réservez votre place dès maintenant ! ⚠️
Plus d’informations et réservation au 02 54 40 40 01, sur www.aquabazelle.fr ou directement à l’accueil de votre piscine. .
Rue Abel Bonnet
Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01
English :
Family activities at the Aqua’Bazelle pool in Chabris
German :
Familienanimation im Schwimmbad Aqua’Bazelle in Chabris
Italiano :
Attività per famiglie alla piscina Aqua’Bazelle di Chabris
Espanol :
Actividades familiares en la piscina Aqua’Bazelle de Chabris
L’événement ANIMATION FAMILLE Chabris a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle