ANIMATION FAMILLE – Chabris, 7 juin 2025 15:30, Chabris.

Indre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 15:30:00

fin : 2025-06-07 17:15:00

Date(s) :

2025-06-07

Animation famille à la piscine Aqua’Bazelle de ChabrisFamilles

Partagez un moment de complicité et de fun en famille le samedi 7 juin de 15h30 à 17h15 à la piscine Aqua’Bazelle !

1h45 d’activités avec au programme

✅ JEUX SPORTIFS

✅ JEUX LUDIQUES

✅ PARCOURS AQUATIQUES

⚠️ Réservez votre place dès maintenant ! ⚠️

Plus d’informations et réservation au 02 54 40 40 01, sur www.aquabazelle.fr ou directement à l’accueil de votre piscine. .

Rue Abel Bonnet

Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01

English :

Family activities at the Aqua’Bazelle pool in Chabris

German :

Familienanimation im Schwimmbad Aqua’Bazelle in Chabris

Italiano :

Attività per famiglie alla piscina Aqua’Bazelle di Chabris

Espanol :

Actividades familiares en la piscina Aqua’Bazelle de Chabris

L’événement ANIMATION FAMILLE Chabris a été mis à jour le 2025-05-26 par OT Chabris Pays de Bazelle