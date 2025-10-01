Animation famille Création de bijoux Rue Ennigerloh Lessay
Animation famille Création de bijoux Rue Ennigerloh Lessay mercredi 1 octobre 2025.
Animation famille Création de bijoux
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01 15:00:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
Date(s) :
2025-10-01
Venez créer des bijoux en famille. Tout public .
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
English : Animation famille Création de bijoux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation famille Création de bijoux Lessay a été mis à jour le 2025-09-12 par Côte Ouest Centre Manche