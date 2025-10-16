Animation famille Crée ton arbre généalogique Rue Ennigerloh Lessay
Animation famille Crée ton arbre généalogique Rue Ennigerloh Lessay jeudi 16 octobre 2025.
Animation famille Crée ton arbre généalogique
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Début : 2025-10-16 17:00:00
fin : 2025-10-16 19:00:00
2025-10-16
Créez votre arbre généalogique en famille. Tout public .
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
