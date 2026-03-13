Animation famille Du vent dans mes cheveux 4 ans et + La Virgule Morlaix
Animation famille Du vent dans mes cheveux 4 ans et + La Virgule Morlaix mercredi 15 avril 2026.
Animation famille Du vent dans mes cheveux 4 ans et +
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:30:00
fin : 2026-04-15 11:45:00
Date(s) :
2026-04-15
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers. Ce moment, conçu pour les enfants de 4 ans et plus, sera une parfaite opportunité pour les laisser explorer leur créativité.
Réservation obligatoire .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : Animation famille Du vent dans mes cheveux 4 ans et +
L’événement Animation famille Du vent dans mes cheveux 4 ans et + Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX