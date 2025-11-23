Animation famille , en attendant Noël Saint-Georges-des-Coteaux

Animation famille , en attendant Noël

Spectacle de marionnettes Le Père Noël est en danger animé par Emile (association Apogia), suivi d’un atelier créatif sur le thème de Noël animé par Gaëlle (association Reliance Saintonge)

Salle Halte de Loisirs rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

English :

Puppet show Le Père Noël est en danger hosted by Emile (Apogia association), followed by a Christmas-themed creative workshop led by Gaëlle (Reliance Saintonge association)

German :

Puppentheaterstück Der Weihnachtsmann ist in Gefahr unter der Leitung von Emile (Verein Apogia), gefolgt von einem kreativen Workshop zum Thema Weihnachten unter der Leitung von Gaëlle (Verein Reliance Saintonge)

Italiano :

Spettacolo di marionette Le Père Noël est en danger condotto da Emile (associazione Apogia), seguito da un laboratorio creativo a tema natalizio condotto da Gaëlle (associazione Reliance Saintonge)

Espanol :

Espectáculo de marionetas Le Père Noël est en danger presentado por Emile (asociación Apogia), seguido de un taller creativo de temática navideña dirigido por Gaëlle (asociación Reliance Saintonge)

