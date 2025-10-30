Animation Famille en Or Haguenau

Animation Famille en Or Haguenau jeudi 30 octobre 2025.

Animation Famille en Or

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 19:30:00

fin : 2025-10-30 22:30:00



2025-10-30

Venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.

Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.

Equipe de 2 à 8 personnes.

L’animation débutera à 20h30.

Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.

Merci de préciser

– le nombre de personnes

– votre horaire d’arrivée

– votre Nom et Prénom

– votre numéro de téléphone

Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.

Boissons et petite restauration en continu.

Et un petit cadeau pour les gagnants !

Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !

PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .

5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com

English :

Come and play the famous game ?Une Famille en Or? and compete against other teams to guess the most popular answers to offbeat poll questions.

German :

Spielen Sie das berühmte Spiel Eine Familie in Gold und treten Sie gegen andere Teams an, um die beliebtesten Antworten auf schräge Umfragefragen zu erraten.

Italiano :

Venite a giocare al famoso gioco Une Famille en Or? e gareggiate contro altre squadre per indovinare le risposte più popolari a domande di sondaggio fuori dal comune.

Espanol :

Ven a jugar al famoso juego Une Famille en Or? y compite contra otros equipos para adivinar las respuestas más populares a preguntas de sondeo poco convencionales.

