Animation Famille en Or Haguenau
Animation Famille en Or Haguenau jeudi 30 octobre 2025.
Animation Famille en Or
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-10-30 19:30:00
fin : 2025-10-30 22:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Venez jouer au célèbre jeu “Une Famille en Or” et affrontez d’autres équipes pour deviner les réponses les plus populaires à des questions de sondages décalées.
Rendez-vous dans le bar à jeux de société de Haguenau La Mauvaise Joueuse.
Equipe de 2 à 8 personnes.
L’animation débutera à 20h30.
Nous demandons aux participants d’arriver vers 19h45 au plus tard pour le bon déroulement de l’animation.
Merci de préciser
– le nombre de personnes
– votre horaire d’arrivée
– votre Nom et Prénom
– votre numéro de téléphone
Vous aurez un animateur tout au long de la soirée.
Boissons et petite restauration en continu.
Et un petit cadeau pour les gagnants !
Au bar à jeux La Mauvaise Joueuse On gagne toujours à passer un bon moment !
PS: Tous les jeux restent accessibles pendant les animations et les événements ! .
5 rue du Maréchal Joffre Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 55 03 47 lamauvaisejoueuse67@gmail.com
English :
Come and play the famous game ?Une Famille en Or? and compete against other teams to guess the most popular answers to offbeat poll questions.
German :
Spielen Sie das berühmte Spiel Eine Familie in Gold und treten Sie gegen andere Teams an, um die beliebtesten Antworten auf schräge Umfragefragen zu erraten.
Italiano :
Venite a giocare al famoso gioco Une Famille en Or? e gareggiate contro altre squadre per indovinare le risposte più popolari a domande di sondaggio fuori dal comune.
Espanol :
Ven a jugar al famoso juego Une Famille en Or? y compite contra otros equipos para adivinar las respuestas más populares a preguntas de sondeo poco convencionales.
L’événement Animation Famille en Or Haguenau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau