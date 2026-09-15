AGENDA · Morlaix
Animation famille: Fais ton cirque » 3 – 5 ans La Virgule Morlaix
mercredi 7 octobre 2026 · La Virgule · Morlaix
Informations pratiques
Morlaix
Animation famille: Fais ton cirque » 3 – 5 ans
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 11:45:00
Date(s) :
2026-10-07
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.
Réservation obligatoire- GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English :
L’événement Animation famille: Fais ton cirque » 3 – 5 ans Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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