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AGENDA · Morlaix

Animation famille: Fais ton cirque  » 3 – 5 ans La Virgule Morlaix

mercredi 7 octobre 2026 · La Virgule · Morlaix

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
La Virgule
Adresse
9 Rue de Paris
Ville
29600 Morlaix
Département
Finistère
Tarif

Morlaix

Animation famille: Fais ton cirque  » 3 – 5 ans

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:30:00
fin : 2026-10-07 11:45:00

Date(s) :
2026-10-07

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.
Réservation obligatoire- GRATUIT   .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09 

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English :

L’événement Animation famille: Fais ton cirque  » 3 – 5 ans Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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