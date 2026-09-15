Informations pratiques

Morlaix

Animation famille: Fais ton cirque » 3 – 5 ans

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 11:45:00

Date(s) :

2026-10-07

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.

Réservation obligatoire- GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English :

L’événement Animation famille: Fais ton cirque » 3 – 5 ans Morlaix a été mis à jour le 2026-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX