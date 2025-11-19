Animation famille “ Gravure d’automne ” La Virgule Morlaix
Animation famille “ Gravure d’automne ” La Virgule Morlaix mercredi 19 novembre 2025.
Animation famille “ Gravure d’automne ”
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:30:00
fin : 2025-11-19 11:45:00
Date(s) :
2025-11-19
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.
À partir de 4 ans, avec un parent réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
