Animation Famille Herri Joko Jeux traditionnels basques Rond-Point du Palmier Hendaye
Animation Famille Herri Joko Jeux traditionnels basques Rond-Point du Palmier Hendaye jeudi 23 juillet 2026.
Animation Famille Herri Joko Jeux traditionnels basques
Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
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Rond-Point du Palmier Boulevard du Général Leclerc Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Animation Famille Herri Joko Jeux traditionnels basques
L’événement Animation Famille Herri Joko Jeux traditionnels basques Hendaye a été mis à jour le 2026-03-16 par Hendaye Tourisme & Commerce