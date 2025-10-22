Animation famille “Jouons avec nos peurs” La Virgule Morlaix
Animation famille “Jouons avec nos peurs” La Virgule Morlaix mercredi 22 octobre 2025.
Animation famille “Jouons avec nos peurs”
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22 11:45:00
Date(s) :
2025-10-22
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.
À partir de 4 ans, avec un parent réservation obligatoire GRATUIT .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation famille “Jouons avec nos peurs” Morlaix a été mis à jour le 2025-10-14 par OT BAIE DE MORLAIX