Animation famille “Jouons avec nos peurs” La Virgule Morlaix

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 11:45:00

2025-10-31

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers.

À partir de 4 ans, avec un parent réservation obligatoire GRATUIT .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

