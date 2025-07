Animation famille « Jouons, lisons sous les arbres ! » Toury

5 Rue Arthur Lambert Toury Eure-et-Loir

Gratuit

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 17:00:00

2025-07-16

Lectures, jeux et goûter en plein air à partager en famille.

La médiathèque municipale vous donne rendez-vous à l’aire de jeux pour un après-midi festif avec lectures, animations ludiques et goûter en plein air. En famille ou entre amis, profitez d’un moment convivial sous les arbres, dans le cadre de « Partir en Livre ».

Gratuit Sans inscription.

5 Rue Arthur Lambert Toury 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 64 52 mediatheque@ville-toury.fr

