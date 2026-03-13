Animation famille Jouons sous l’eau ! 4 ans et + La Virgule Morlaix

Animation famille Jouons sous l’eau ! 4 ans et +

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:45:00

Date(s) :

2026-04-17

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers. Atelier proposé pour les enfants de 4 ans et plus, pour explorer leur créativité.

Réservation obligatoire .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

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English : Animation famille Jouons sous l’eau ! 4 ans et +

L’événement Animation famille Jouons sous l’eau ! 4 ans et + Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX