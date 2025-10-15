Animation famille La mer Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

La Ville de Sainte-Adresse propose aux familles, le mercredi 15 octobre prochain, à 15h30, à l’Espace Culturel Sarah Bernhardt, l’événement “La Mer” composé d’un spectacle nommé “Petite poule mission océan”, porté sur l’écosystème marin, suivi d’un goûter.

Petite Poule part à la mer ! Elle va voir son cousin, Petit Poulpe, qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. Mais en arrivant chez lui, malheur ! il est malade… Entre les déchets plastiques, le bruit des yachts et les polluants déversés directement dans la mer, le pauvre a vraiment mauvaise mine. Petite Poule va devoir se remonter les manches et redoubler d’ingéniosité pour que les animaux de la terre arrêtent de polluer la maison de son cousin. Mais que faire quand demander gentiment ne suffit pas ?

