ANIMATION FAMILLE La Salvetat-sur-Agout mercredi 13 août 2025.

Quartier Haut de la Salvetat sur agout La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Jocs d’aqui, magicien, goûter, apéro dînatoire auberge espagnole, course à la brouette et aux lampions

14h30 Ancienne mairie jeux en bois, avalanche de bonbons…

15h30 Alain le magicien

16h30 Au manège goûter offert aux enfants

19h30 Préau ancienne mairie apéritif dînatoire auberge espagnole (boissons offertes par l’association)

21h00 Courses à la brouette et aux lampions, équipage 1 adulte + 1 enfant

Pour les 3 premiers bons d’achats chez les commerçants salvetois .

Quartier Haut de la Salvetat sur agout La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 33 15 39 50

English :

Family entertainment

Jocs d’aqui, magician, tea party, aperitif dinner, Spanish inn, wheelbarrow and lantern race

German :

Animation für die ganze Familie

Jocs d’aqui, Zauberer, Imbiss, Aperitif-Dinner Auberge espagnole, Schubkarren- und Lampionrennen

Italiano :

Animazione per famiglie

Jocs d’aqui, mago, tea party, aperitivo con cena, locanda spagnola, corsa delle carriole e delle lanterne

Espanol :

Animación familiar

Jocs d’aqui, mago, fiesta del té, cena aperitivo, posada española, carrera de carretillas y farolillos

