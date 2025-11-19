Animation Famille lecture contée et atelier créatif tampon au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Animation Famille lecture contée et atelier créatif tampon au Musée Marzelles

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Dans le cadre de l’exposition Figures d’enfance, le musée vous invite à partager un moment en famille autour d’une lecture contée suivie d’un atelier créatif de tampons.

Tout public enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte gratuit. .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

English : Animation Famille lecture contée et atelier créatif tampon au Musée Marzelles

As part of the Figures d?enfance exhibition, the museum invites you to share a moment with your family at a storytelling reading followed by a stamp-making workshop.

German : Animation Famille lecture contée et atelier créatif tampon au Musée Marzelles

Im Rahmen der Ausstellung Figures d’enfance lädt das Museum Sie und Ihre Familie zu einer Lesung mit Märchen und einem anschließenden Stempelworkshop ein.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Figures d’enfance, il museo vi invita a condividere un momento con la vostra famiglia durante una lettura di racconti seguita da un laboratorio di creazione di francobolli.

Espanol : Animation Famille lecture contée et atelier créatif tampon au Musée Marzelles

En el marco de la exposición Figures d’enfance, el museo le invita a compartir un momento en familia en una lectura de cuentos seguida de un taller de creación de sellos.

