Animation famille, Les mystères de la migration

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Venez découvrir les mystères de la migration et observer les oiseaux migrateurs. D’où viennent les oiseaux ? Où vont-ils ? Pourquoi migrent-ils ?

Lors de cette animation, vous découvrirez tout d’abord en salle les mystères de la migration. Vous vous rendrez ensuite avec l’animatrice à la réserve naturelle pour observer ces magnifiques voyageurs ailés.

Animation payante. Enfants à partir de 7 ans

Sur réservation.

.

2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the mysteries of migration and observe migratory birds. Where do birds come from? Where do they go? Why do they migrate?

L’événement Animation famille, Les mystères de la migration Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud