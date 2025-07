Animation famille Ludonature Montsoreau

Animation famille Ludonature Montsoreau jeudi 17 juillet 2025.

Animation famille Ludonature

Avenue de la Loire Montsoreau Maine-et-Loire

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

2025-07-17 2025-08-21 2025-10-23

Saurez-vous créer la planète accueillant la plus grande biodiversité ou encore aider, en équipe, le gentil mouton à rejoindre son troupeau ?

Découvrez nos 90 jeux sur la nature pour les petits jusqu’aux joueurs experts. Les tout-petits peuvent aussi profiter d’un espace cocooning jeux et lecture…

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 10 avril 2025

Ouverture le jeudi de 10h à 12h30.

Jeudi 24 avril 2025

Ouverture le jeudi de 10h à 12h30.

Jeudi 17 juillet 2025

Ouverture le jeudi de 10h à 12h30.

Jeudi 21 août 2025

Ouverture le jeudi de 10h à 12h30.

Jeudi 23 octobre 2025

Ouverture le jeudi de 10h à 12h30. .

Avenue de la Loire Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 38 88 maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

English :

Will you be able to create the planet with the greatest biodiversity, or help the friendly sheep join its flock as a team?

German :

Könnt ihr den Planeten mit der größten Artenvielfalt erschaffen oder als Team dem freundlichen Schaf helfen, zu seiner Herde zurückzukehren?

Italiano :

Riuscirete a creare il pianeta con la maggiore biodiversità o ad aiutare la simpatica pecora ad unirsi al suo gregge come una squadra?

Espanol :

¿Serás capaz de crear el planeta con mayor biodiversidad, o de ayudar a la simpática oveja a unirse a su rebaño en equipo?

L’événement Animation famille Ludonature Montsoreau a été mis à jour le 2025-02-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME