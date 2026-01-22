Animation famille Mystère à Saint-Eutrope Rue de l’Hôpital Fremeur Quimperlé
Rue de l’Hôpital Fremeur Devant l’entrée de la chapelle Quimperlé Finistère
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
2026-02-25
En famille, venez découvrir les secrets et résoudre les énigmes autour de l’histoire de la chapelle Saint-Eutrope et de son hôpital médiéval.
Visite conçue spécialement pour les enfants à partir de 7 ans, se déroule accompagné d’un adulte.
Sur réservation. .
