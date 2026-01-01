Animation famille Nature morte (7 ans et +) La Virgule Morlaix

Animation famille Nature morte (7 ans et +)

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21 11:45:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-03-18

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille, dans le cadre chaleureux de La Virgule. Cette fois, vous découvrirez l’art de la Nature Morte.

A partir de 7 ans Réservation obligatoire .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation famille Nature morte (7 ans et +)

L’événement Animation famille Nature morte (7 ans et +) Morlaix a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX