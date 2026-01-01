Animation famille Nature morte (7 ans et +) La Virgule Morlaix
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-01-21 10:30:00
fin : 2026-01-21 11:45:00
2026-01-21 2026-03-18
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille, dans le cadre chaleureux de La Virgule. Cette fois, vous découvrirez l’art de la Nature Morte.
A partir de 7 ans Réservation obligatoire .
