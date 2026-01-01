Animation famille Nature vivante ! (4 ans et +) La Virgule Morlaix

Animation famille Nature vivante ! (4 ans et +)

Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers, dans le cadre chaleureux de la Virgule. Le thème de cet atelier créatif sera la nature vivante.

A partir de 4 ans, réservation obligatoire. .

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09

