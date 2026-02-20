Animation famille, Tous nos sens en action pour découvrir autrement la Réserve Naturelle Pôle des Espaces Naturels Saint-Denis-du-Payré

Animation famille, Tous nos sens en action pour découvrir autrement la Réserve Naturelle

Pôle des Espaces Naturels 2 rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré Vendée

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-22

Nos sens sont essentiels pour profiter pleinement de ce que la nature a à nous offrir.

Vous arrive-t-il de prendre le temps de communier avec la nature?? Écouter les sons, se laisser porter par les odeurs, ou encore toucher l’écorce d’un arbre. Nos sens sont essentiels pour profiter pleinement de ce que la nature a à nous offrir.

A partir de 7 ans.

Payant.

.

Pôle des Espaces Naturels 2 rue du 8 Mai Saint-Denis-du-Payré 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our senses are essential if we are to take full advantage of what nature has to offer.

L’événement Animation famille, Tous nos sens en action pour découvrir autrement la Réserve Naturelle Saint-Denis-du-Payré a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud