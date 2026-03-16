Animation famille Une goutte 3-5 ans La Virgule Morlaix
Animation famille Une goutte 3-5 ans La Virgule Morlaix mercredi 8 avril 2026.
Animation famille Une goutte 3-5 ans
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:30:00
fin : 2026-04-08 11:45:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-05-13 2026-06-03
Profitez d’un moment créatif et ludique en famille autour de visites et ateliers. Conçu pour les enfants de 3 à 5 ans, cet atelier sera le moment parfait pour laisser parler la créativité de vos enfants.
Réservation obligatoire .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : Animation famille Une goutte 3-5 ans
L’événement Animation famille Une goutte 3-5 ans Morlaix a été mis à jour le 2026-03-16 par OT BAIE DE MORLAIX