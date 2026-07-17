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AGENDA · Millières

Animation familles Aquarelle au naturel Millières

mardi 4 août 2026 · Millières

Animation familles Aquarelle au naturel Millières

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Lac des Bruyères
Ville
50190 Millières
Département
Manche
Tarif

Millières

Animation familles Aquarelle au naturel

Lac des Bruyères Millières Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Un temps en famille reposant et contemplatif au bord d’un lac pour apprendre à manier l’aquarelle.   .

Lac des Bruyères Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Aquarelle au naturel

L’événement Animation familles Aquarelle au naturel Millières a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche

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