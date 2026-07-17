AGENDA · Millières
Animation familles Aquarelle au naturel Millières
mardi 4 août 2026 · Millières
Informations pratiques
Millières
Animation familles Aquarelle au naturel
Lac des Bruyères Millières Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Un temps en famille reposant et contemplatif au bord d’un lac pour apprendre à manier l’aquarelle. .
Lac des Bruyères Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles Aquarelle au naturel
L’événement Animation familles Aquarelle au naturel Millières a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche
À voir aussi à Millières (Manche)
- Sortie nature Petit aventurier dans la lande Millières 24 juillet 2026
- Sortie nature Au pays des plantes carnivores Millières 5 août 2026