Informations pratiques

Millières

Animation familles Aquarelle au naturel

Lac des Bruyères Millières Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Un temps en famille reposant et contemplatif au bord d’un lac pour apprendre à manier l’aquarelle. .

Lac des Bruyères Millières 50190 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Aquarelle au naturel

L’événement Animation familles Aquarelle au naturel Millières a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche