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Animation familles construction d’une cabane Rue Ennigerloh Lessay

Animation familles construction d’une cabane Rue Ennigerloh Lessay mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Rue Ennigerloh

Adresse : Pôle Petite Enfance

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lessay

Animation familles construction d’une cabane

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Construisons ensemble une grande cabane en carton !   .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles construction d’une cabane

L’événement Animation familles construction d’une cabane Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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