Animation familles construction d’une cabane Rue Ennigerloh Lessay

Lessay

Animation familles construction d’une cabane

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Construisons ensemble une grande cabane en carton ! .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles construction d’une cabane

L’événement Animation familles construction d’une cabane Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche