Animation familles Initiation linogravure À coté de l’église Vesly

jeudi 23 juillet 2026 · À coté de l'église · Vesly

Informations pratiques

Vesly

Animation familles Initiation linogravure

À coté de l’église Le Bourg Vesly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Créons de belles œuvres en découvrant ensemble le principe de l’impression par tampon ! .

À coté de l’église Le Bourg Vesly 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Initiation linogravure

L’événement Animation familles Initiation linogravure Vesly a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche