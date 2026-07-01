AGENDA · Vesly
Animation familles Initiation linogravure À coté de l’église Vesly
jeudi 23 juillet 2026 · À coté de l'église · Vesly
Informations pratiques
Vesly
Animation familles Initiation linogravure
À coté de l’église Le Bourg Vesly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Créons de belles œuvres en découvrant ensemble le principe de l’impression par tampon ! .
À coté de l’église Le Bourg Vesly 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Animation familles Initiation linogravure
L’événement Animation familles Initiation linogravure Vesly a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Ouest Centre Manche