Animation familles Jeux de société Espace des Parents Lessay mercredi 8 octobre 2025.
Espace des Parents 18 rue de la Sainte Croix Lessay Manche
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
Venez jouer en famille. Tout public .
Espace des Parents 18 rue de la Sainte Croix Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
