Animation familles Mon monde intérieur Rue Ennigerloh Lessay
Animation familles Mon monde intérieur Rue Ennigerloh Lessay mercredi 18 mars 2026.
Animation familles Mon monde intérieur
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Apprenons à dessiner notre silhouette, et dessinons-y tout ce que nous aimons ou qui fait notre identité. .
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles Mon monde intérieur
L’événement Animation familles Mon monde intérieur Lessay a été mis à jour le 2026-03-09 par Côte Ouest Centre Manche