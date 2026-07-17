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AGENDA · Geffosses

Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses

mercredi 19 août 2026 · Geffosses

Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
50560 Geffosses
Département
Manche
Tarif

Geffosses

Animation familles Peinture à la manière d’un peintre

Le bourg Geffosses Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Allons à la découverte de Magritte en créant de manière amusante de jolies œuvres.   .

Le bourg Geffosses 50560 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Animation familles Peinture à la manière d’un peintre

L’événement Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche