AGENDA · Geffosses
Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses
mercredi 19 août 2026 · Geffosses
Informations pratiques
Geffosses
Animation familles Peinture à la manière d’un peintre
Le bourg Geffosses Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 16:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Allons à la découverte de Magritte en créant de manière amusante de jolies œuvres. .
Le bourg Geffosses 50560 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation familles Peinture à la manière d’un peintre
L’événement Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche