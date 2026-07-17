Informations pratiques

Geffosses

Animation familles Peinture à la manière d’un peintre

Le bourg Geffosses Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Allons à la découverte de Magritte en créant de manière amusante de jolies œuvres. .

Le bourg Geffosses 50560 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Animation familles Peinture à la manière d’un peintre

L’événement Animation familles Peinture à la manière d’un peintre Geffosses a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche