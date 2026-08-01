Animation Fest-Noz Rue Joseph Turmel Yffiniac

Informations pratiques

Yffiniac

Animation Fest-Noz

Rue Joseph Turmel Complexe Sportif Yffiniac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez célébrer la culture bretonne et participer au fest-noz organisé par la Ville d’Yffiniac, en collaboration avec les associations de la commune !

Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musique bretonne ou simplement curieux de découvrir cette belle tradition, n’hésitez pas à nous rejoindre pour partager une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et surtout de la bonne humeur. La soirée promet d’être festive, conviviale et rythmée par la musique et la danse. Petite restauration et buvette. .

Rue Joseph Turmel Complexe Sportif Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 19 98 52 26

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English :

L’événement Animation Fest-Noz Yffiniac a été mis à jour le 2026-08-12 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme