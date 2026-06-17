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Animation festive sur le marché Marcillat-en-Combraille

Animation festive sur le marché Marcillat-en-Combraille jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place du Donjon

Ville : 03420 Marcillat-en-Combraille

Département : Allier

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marcillat-en-Combraille

Animation festive sur le marché

Place du Donjon Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 09:00:00
fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :
2026-08-13

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Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23  maisondelacombraille@orange.fr

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L’événement Animation festive sur le marché Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme

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