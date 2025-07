Animation Fête de Bernadette Parc Roger Salengro Nevers

Animation Fête de Bernadette Parc Roger Salengro Nevers samedi 26 juillet 2025.

Animation Fête de Bernadette

Parc Roger Salengro 34 Rue Saint-Gildard Nevers

Gratuit

Début : 2025-07-26 18:00:00

fin : 2025-07-26 23:30:00

2025-07-26 2025-07-27

Ce weekend, belle programmation d’animation à l’occasion de la célébration des 100 ans de la béatification de Sainte Bernadette.

Samedi 26 juillet

– A 18h Rendez-vous dans la cour de l’Espace Bernadette-Soubirous à Nevers (34 rue Saint-Gildard) pour l’accueil des participants et une présentation de l’Espace Sainte-Bernadette

– Ensuite, Mgr Grégoire Drouot bénira la statue de la Parade.

– À partir de 18h, restauration au parc Roger-Salengro proposé par l’association Franco Tamouls Nevers et animations au kiosque (danses, musique, chants, jeux pour enfants)

– A 19h30 Départ de la parade depuis le parc Roger-Salengro

– Parcours de la parade départ du parc Roger-Salengro, direction l’église Sainte-Bernadette du Banlay, etc.

– A 22h Concert et animations diverses au parc Roger-Salengro

Dimanche 27 juillet

– 5ème Journée Mondiale de MCR Le mouvement MCR rejoindra à nous à partir de la messe de 11h15 jusqu’à la fin.

– A 9h30 Accueil à l’Espace Bernadette-Soubirous à Nevers

– A 10h Messe dominicale à la chapelle

– A 11h15 Messe gospel internationale en plein air à la grotte

– A 12h30 Restauration sur place ou possibilité de réserver des repas à l’Espace Sainte-Bernadette

– A 14h Animations culturelles multinationales, chants et jeux pour les enfants

– A 17h Clôture avec la procession mariale

Pour plus d’informations contact@paradebernadette.fr / 06 38 92 03 79 / Espace Sainte-Bernadette Soubirous Nevers 03 86 71 99 50

Rejoignez nous pour une journée de culte et de célébration ! .

Parc Roger Salengro 34 Rue Saint-Gildard Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 92 03 79 contact@paradebernadette.fr

