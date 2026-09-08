Informations pratiques

Longué-Jumelles

Animation – Fête de la bière

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04 19:00:00

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Rendez-vous désormais incontournable, la Fête de la Bière est de retour à Longué-Jumelles pour le plus grand plaisir de tous!

Véritable temps fort de l’été, cet événement rassemble chaque année habitants et visiteurs venus profiter d’une ambiance chaleureuse et festive ! C’est reparti ! Faites tomber la pression le temps d’une soirée, que ce soit pour se restaurer, déguster une bière, écouter de la musique, c’est l’occasion idéale de partager un bon moment en famille ou entre amis ! Sur place, des animations musicales vous attendent pour faire de cette soirée un moment convivial et festif. Musique, rires et découvertes gustatives, tout est réuni pour créer des souvenirs mémorables !

PRECISIONS HORAIRES :

Vendredi 4 juin 2027 de 19h à 0h. .

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 58 60 58 68 animation@ville-longuejumelles.fr

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English :

Now a must-attend event, the Beer Festival is back in Longue-Jumelles, much to everyone’s delight!

L’événement Animation – Fête de la bière Longué-Jumelles a été mis à jour le 2026-09-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME