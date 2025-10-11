Animation Fête de la pomme Dompierre-sur-Mer
Animation Fête de la pomme Dompierre-sur-Mer samedi 11 octobre 2025.
Animation Fête de la pomme
Derrière le Collège Chagall Dompierre-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
La 31ème édition, une belle occasion de célébrer la pomme, de profiter du terroir local et de passer un week-end convivial en famille ou entre amis.
Derrière le Collège Chagall Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event Apple Festival
The 31st edition is a great opportunity to celebrate apples, enjoy local produce and spend a convivial weekend with family and friends.
German : Veranstaltung Apfel-Fest
Die 31. Ausgabe, eine schöne Gelegenheit, den Apfel zu feiern, die lokale Küche zu genießen und ein geselliges Wochenende mit der Familie oder Freunden zu verbringen.
Italiano :
La 31a edizione è un’ottima occasione per festeggiare la mela, gustare i prodotti locali e trascorrere un fine settimana conviviale con la famiglia e gli amici.
Espanol : Evento Fiesta de la manzana
La 31ª edición es una gran oportunidad para celebrar la manzana, disfrutar de los productos locales y pasar un fin de semana de convivencia con la familia y los amigos.
