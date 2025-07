Animation Fête de Port Neuf La Rochelle

Animation Fête de Port Neuf La Rochelle vendredi 4 juillet 2025.

Animation Fête de Port Neuf

Place de l’Ile de France La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

A Port-Neuf quand l’été s’invite, la Place de l’île de France prend des airs de guinguette. Chaque année, habitants et acteurs locaux se réunissent autour d’un évènement festif célébrant la vie de quartier.

.

Place de l’Ile de France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Fête de Port Neuf

When summer arrives in Port-Neuf, the Place de l?île de France takes on the air of a guinguette. Every year, residents and local players come together for a festive event celebrating life in the neighborhood.

German : Veranstaltung Fête de Port Neuf

Wenn der Sommer in Port-Neuf Einzug hält, verwandelt sich der Place de l’île de France in eine Art Guinguette. Jedes Jahr versammeln sich Bewohner und lokale Akteure zu einem festlichen Ereignis, um das Leben in der Nachbarschaft zu feiern.

Italiano :

Quando arriva l’estate a Port-Neuf, la Place de l’île de France assume l’aspetto di una guinguette. Ogni anno, i residenti e gli attori locali si riuniscono per un evento festoso che celebra la vita del quartiere.

Espanol : Evento Fête de Port Neuf

Cuando llega el verano a Port-Neuf, la plaza de l’île de France adquiere aires de guinguette. Cada año, los vecinos y los actores locales se reúnen en un acto festivo para celebrar la vida del barrio.

L’événement Animation Fête de Port Neuf La Rochelle a été mis à jour le 2025-06-27 par La Rochelle Tourisme