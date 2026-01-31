Animation Fête des plantes et du printemps avenue du Commandant Lisiack Angoulins

Animation Fête des plantes et du printemps

avenue du Commandant Lisiack Parc municipal d’Angoulins Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le dimanche 12 avril 2026 , se tiendra la 5ème édition de la fête des plantes et du printemps.

+33 5 46 56 17 92 contact@angoulins.fr

English : Event Plant and Spring Festival

On Sunday April 12, 2026 , the 5th edition of the Plant and Spring Festival will be held.

