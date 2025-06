Animation Fête du village Clavette 14 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Animation Fête du village Place du pressoir Clavette Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez partager une journée festive, conviviale et pleine de souvenirs à Clavette !

.

Place du pressoir

Clavette 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Fête du village

Come and share a festive, convivial day full of memories at Clavette!

German : Veranstaltung Fête du village

Erleben Sie einen festlichen, geselligen und erinnerungsreichen Tag in Clavette!

Italiano :

Venite a condividere una giornata di festa, di amicizia e di ricordi a Clavette!

Espanol : Evento Fête du village

¡Venga a compartir una jornada festiva y amistosa llena de recuerdos en Clavette!

