Animation Fête du village Saint-Rogatien
Animation Fête du village Saint-Rogatien samedi 27 juin 2026.
Saint-Rogatien
Animation Fête du village
Place des chênes verts Saint-Rogatien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
St Ro en Fête, APIE et la mairie vous concoctent une journée festive, le , à partir de 15h.
, l’après-midi des enfants Dès 15h
́ , concert, rugby et détente À partir de 18h30
.
Place des chênes verts Saint-Rogatien 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 60 77 mairie@saint-rogatien.fr
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English :
St Ro en Fête, APIE, and the town hall are putting together a festive day for you on , starting at 3 p.m.
, Children’s Afternoon Starting at 3 p.m.
? , Concert, rugby, and fun Starting at 6:30 p.m.
L’événement Animation Fête du village Saint-Rogatien a été mis à jour le 2026-06-15 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle