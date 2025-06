Animation Fête foraine Luna Park aux Minimes La Rochelle 4 juillet 2025 15:00

Charente-Maritime

Animation Fête foraine Luna Park aux Minimes Port des Minimes Parking du Lazaret La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-07-04 15:00:00

fin : 2025-08-31 00:00:00

2025-07-04

La fête foraine s’installe aux Minimes durant les vacances d’hiver.

Une sortie en famille, découvrez manèges, attractions et stands de gourmandises.

Port des Minimes Parking du Lazaret

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Event Luna Park aux Minimes

The funfair sets up in Les Minimes during the winter vacations.

A family outing to discover rides, attractions and food stalls.

German : Veranstaltung Luna Park aux Minimes

Der Jahrmarkt zieht während der Winterferien in Les Minimes ein.

Ein Ausflug mit der ganzen Familie. Entdecken Sie Karussells, Attraktionen und Stände mit Leckereien.

Italiano :

Il luna park arriva a Les Minimes durante le vacanze invernali.

Una gita in famiglia, con giostre, attrazioni e stand gastronomici.

Espanol : Evento Luna Park aux Minimes

El parque de atracciones llega a Les Minimes durante las vacaciones de invierno.

Un paseo en familia, con atracciones y puestos de comida.

