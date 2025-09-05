Animation fête patronale du quartier Sablon Metz
Animation fête patronale du quartier Sablon
Place Saint Livier Metz
Gratuit
Vendredi 2025-09-05 14:00:00
2025-09-14 20:00:00
2025-09-05
La Fête Patronale du quartier Sablon se tiendra sur la place Saint-Livier.Tout public
Place Saint Livier Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
The Sablon district’s Fête Patronale will be held on Place Saint-Livier.
German :
Das Patronatsfest des Stadtteils Sablon findet auf dem Place Saint-Livier statt.
Italiano :
La Festa Patronale del quartiere Sablon si terrà in Place Saint-Livier.
Espanol :
La Fiesta Patronal del barrio de Sablon se celebrará en la plaza Saint-Livier.
