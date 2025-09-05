Animation fête patronale du quartier Sablon Metz

Animation fête patronale du quartier Sablon

Place Saint Livier Metz Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 14:00:00

fin : 2025-09-14 20:00:00

2025-09-05

La Fête Patronale du quartier Sablon se tiendra sur la place Saint-Livier.Tout public

Place Saint Livier Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

The Sablon district’s Fête Patronale will be held on Place Saint-Livier.

German :

Das Patronatsfest des Stadtteils Sablon findet auf dem Place Saint-Livier statt.

Italiano :

La Festa Patronale del quartiere Sablon si terrà in Place Saint-Livier.

Espanol :

La Fiesta Patronal del barrio de Sablon se celebrará en la plaza Saint-Livier.

