Animation FitZen salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes

Animation FitZen salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes vendredi 14 novembre 2025.

Animation FitZen salle de danse Beaulieu (Bât. 35) Rennes Vendredi 14 novembre, 12h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un mélange de Yoga, Pilates et Stretching !

Un travail de mobilité, du renforcement des muscles profonds, une gestion de l’équilibre et des étirements généraux? Voilà le combo gagnant du **FitZen**!

**Dates :**

– Vendredi 14 novembre de 12h à 13h en salle de danse de Beaulieu

– Vendredi 28 novembre de 12h à 13h en salle de danse de Beaulieu

Les tapis sont fournis, mais si vous avez le vôtre, n’hésitez pas.

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple. Nous pratiquerons pieds nus.

**Inscriptions à partir du lundi 6 octobre sur le site** « [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T12:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T13:00:00.000+01:00

1

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php

salle de danse Beaulieu (Bât. 35) allée Etienne Marey Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine