Animation FitZen salle de danse cosec Villejean Rennes

Un mélange de Yoga, Pilates et Stretching !

Un travail de mobilité, du renforcement des muscles profonds, une gestion de l’équilibre et des étirements généraux? Voilà le combo gagnant du **FitZen**!

**Date:**

– Lundi 27 avril de 11h45 à 13h en salle de danse du COSEC, campus Villejean.

Les tapis sont fournis, mais si vous avez le vôtre, n’hésitez pas.

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue souple. Nous pratiquerons pieds nus.

**Inscriptions à partir du lundi 16 janvier à 13h sur le site** « [mon espace siuaps](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T11:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00

salle de danse cosec Villejean rue jean pierre gineste rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



