Animation Foire Aux Livres Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc

Animation Foire Aux Livres

Place Octave Brilleaud Grande Salle de Robien Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

L’association Amnesty international retrouvera la salle de Robien pour sa grande foire aux livres, en faveur de la défense des Droits Humains. .

Place Octave Brilleaud Grande Salle de Robien Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 21 56 18

