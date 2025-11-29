Animation Foire Aux Livres Place Octave Brilleaud Saint-Brieuc
samedi 29 novembre 2025
Animation Foire Aux Livres
Place Octave Brilleaud Grande Salle de Robien Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
L’association Amnesty international retrouvera la salle de Robien pour sa grande foire aux livres, en faveur de la défense des Droits Humains. .
+33 6 63 21 56 18
