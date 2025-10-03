Animation Foire Saint-Michel Saint-Brieuc

Animation Foire Saint-Michel

Centre-Ville Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

La Foire Saint-Michel revient cette année et promet encore de beaux moments de convivialité et de partage au cœur de la ville. Durant 3 jours, de nombreux camelots seront présents pour animer les rues et attirer un large public.

Restauration sur place. .

Centre-Ville Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 42 13

