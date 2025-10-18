ANIMATION FORAINE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon
ANIMATION FORAINE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon samedi 18 octobre 2025.
ANIMATION FORAINE
Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-11-02 20:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Si vous êtes amateur de sensations fortes, d’attractions familiales, de stands en tous genres ou de gourmandises, l’animation foraine s’installera dans le parc du Casino.
Pour les petits et les grands ! .
+33 5 61 94 68 32
English :
If you’re a fan of thrills and spills, family attractions, stalls of all kinds or gourmet treats, the Casino Park is the place to be.
German :
Wenn Sie auf Nervenkitzel, Familienattraktionen, Stände aller Art oder Leckereien stehen, wird sich das Jahrmarkttreiben im Park des Kasinos niederlassen.
Italiano :
Se siete amanti del brivido, delle attrazioni per famiglie, delle bancarelle di ogni tipo o delle prelibatezze gastronomiche, l’intrattenimento del luna park sarà allestito nel parco del Casinò.
Espanol :
Si le gustan las emociones fuertes, las atracciones familiares, los puestos de todo tipo o las delicias gourmet, la feria de atracciones se instalará en el parque del Casino.
