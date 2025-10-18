ANIMATION FORAINE Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-11-02 20:00:00

2025-10-18

Si vous êtes amateur de sensations fortes, d’attractions familiales, de stands en tous genres ou de gourmandises, l’animation foraine s’installera dans le parc du Casino.

Pour les petits et les grands ! .

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

English :

If you’re a fan of thrills and spills, family attractions, stalls of all kinds or gourmet treats, the Casino Park is the place to be.

German :

Wenn Sie auf Nervenkitzel, Familienattraktionen, Stände aller Art oder Leckereien stehen, wird sich das Jahrmarkttreiben im Park des Kasinos niederlassen.

Italiano :

Se siete amanti del brivido, delle attrazioni per famiglie, delle bancarelle di ogni tipo o delle prelibatezze gastronomiche, l’intrattenimento del luna park sarà allestito nel parco del Casinò.

Espanol :

Si le gustan las emociones fuertes, las atracciones familiares, los puestos de todo tipo o las delicias gourmet, la feria de atracciones se instalará en el parque del Casino.

