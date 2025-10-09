Animation/formation Le portail de la médiathèque Médiathèque Royan

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

L’équipe de la médiathèque propose aux usagers une animation/formation afin de découvrir toutes les fonctionnalités de son portail recherche dans le catalogue, suggestions, accès aux ressources numériques…

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

The media library team offers users an animation/training session to discover all the features of its portal: catalog search, suggestions, access to digital resources?

German :

Das Team der Mediathek bietet den Nutzern eine Animation/Schulung an, um alle Funktionen des Portals zu entdecken: Suche im Katalog, Vorschläge, Zugang zu digitalen Ressourcen?

Italiano :

Il team della mediateca offre agli utenti una presentazione/sessione di formazione per aiutarli a scoprire tutte le funzionalità del portale: ricerca nel catalogo, suggerimenti, accesso alle risorse digitali, ecc

Espanol :

El equipo de la mediateca propone a los usuarios una presentación/sesión de formación para ayudarles a descubrir todas las funcionalidades del portal: búsqueda en el catálogo, sugerencias, acceso a los recursos digitales, etc

