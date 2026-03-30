Animation Forum M’TOI A Ta Santé La Rochelle

Animation Forum M’TOI

A Ta Santé 5 rue des dames La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez à la rencontre de professionnel du bien être.

Découvrez le moyen de vous permettre d’avancer, de reprendre confiance en vous, de vous relaxer, de vous apaiser, de lâcher prise.

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A Ta Santé 5 rue des dames La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 98 37 a.ta.santhe@gmail.com

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English :

Come and meet our wellness professionals.

Discover how to move forward, regain your self-confidence, relax, soothe and let go.

L’événement Animation Forum M’TOI La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle