Animation Fossiles aux Troglos de la Sablière Doué-en-Anjou

Animation Fossiles aux Troglos de la Sablière Doué-en-Anjou mercredi 23 juillet 2025.

Animation Fossiles aux Troglos de la Sablière

16 rue Petite Riffaudière Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5.4 – 5.4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 15:30:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Trouver les fossiles en tamisant le sable, une animation éducative et enrichissante, pour petits et grands.

Profitez de cette animation en cherchant les fossiles dans le falun, une roche sédimentaire, coquillère datant de l’ère tertiaire où vous pouvez trouver des fossiles.

PRECISIONS HORAIRES

Du 23/07 au 13/08/2025 le mercredi de 15h30 à 16h30. .

16 rue Petite Riffaudière Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 96 83 contact@histoirederose.com

English :

Find fossils by sifting sand, an educational and enriching activity for young and old alike.

German :

Finden Sie Fossilien, indem Sie den Sand sieben. Eine lehrreiche und bereichernde Animation für Jung und Alt.

Italiano :

Cercare fossili setacciando la sabbia è un’attività educativa e arricchente per grandi e piccini.

Espanol :

Encuentre fósiles rebuscando en la arena, una actividad educativa y enriquecedora para grandes y pequeños.

L’événement Animation Fossiles aux Troglos de la Sablière Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME